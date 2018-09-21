В Металлострое из-за случайно найденной бомбы эвакуировали жильцов дома

21 Сент. 22:48 2018-09-21T22:48:44+03:00

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В Металлострое у дома номер 18 на Полевой улице нашли что-то очень похожее на бомбу. На нее наткнулись рабочие при проведении земляных работ. Испугались не на шутку. И позвонили в полицию.

- Сегодня,21 сентября, около 13:15 в дежурную часть Главного управления Росгвардии поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На место направили дежурную группу инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты осмотрели предположительную бомбу и установили, что опасности найденный предмет не представляет.

Но это уже после того, как специалисты оцепили здание и эвакуировали всех жильцов.