В Металлострое из-за случайно найденной бомбы эвакуировали жильцов дома
В Металлострое у дома номер 18 на Полевой улице нашли что-то очень похожее на бомбу. На нее наткнулись рабочие при проведении земляных работ. Испугались не на шутку. И позвонили в полицию.
- Сегодня,21 сентября, около 13:15 в дежурную часть Главного управления Росгвардии поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ был обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
На место направили дежурную группу инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Специалисты осмотрели предположительную бомбу и установили, что опасности найденный предмет не представляет.
Но это уже после того, как специалисты оцепили здание и эвакуировали всех жильцов.