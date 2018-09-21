2018-09-21T23:17:11+03:00
Происшествия

Нигериец пытался пересечь российско-финскую границу по поддельному паспорту

Теперь он заплатит штраф в 50 тысяч рублей
Елена МОЛОДКИНА
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Обвиняемого оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"Обвиняемого оштрафовали на 50 тысяч рублей. Фото: Архив "КП"
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Гостя Северной столицы Чарльза Оконво признали виновным. Суд установил, что гражданин Нигерии при прохождении паспортного контроля на выезд из России пассажиров парома "Принцесса Анастасия" в Хельсинки предъявил сотруднику КПП чужой паспорт.

Нигерица не смутило, что человек на фотографии на документе не очень-то похож на него самого. Но подумал, что и так сойдет.Не сошло.

- Сотрудники КПП установили, что предъявленный паспорт на имя подданного Королевства Швеции не принадлежит предъявителю,что подтвердила экспертиза, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сам Оконкво признал свою вину и раскаялсяв содеянном. А суд в ответ назначил нигерийцу штраф в 50 тысяч рублей, а также освободил осужденного от содержания под стражей.

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