2018-09-22T07:58:09+03:00
Общество

С понедельника, 24 сентября в Петербурге начнется периодическое протапливание

Первыми тепло получат садики, школы, больницы и социальные учреждения
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Тепло скоро будет Фото: архив "КП"Тепло скоро будет Фото: архив "КП"
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Минувшая пятница по прогнозам синоптиков была последним настолько теплым днем. В выходные в Петербурге ощутимо похолодает. Уже сегодня поднимется ветер, а завтра прольются дожди и дневная температура не превысит + 14 градусов.

Предвидя дальнейшее похолодание, энергетики приняли решение начать предварительное протапливание. Соответствующее постановление подписал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Периодическое протапливание стартует в полночь 24 сентября. Напомним, это не значит, что отопление подадут во все жилые дома.

- В первоочередном порядке тепло начнут подавать дошкольным и средним образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты, - рассказали в пресс-службе комитета по энергетике.

О переходе на постоянное отопление речь пока не идет. Энергетики продолжают следить за прогнозом погоды. При этом, жильцам домов, которые чувствуют, что замерзли, можно - при отсутствии задолженности за отопление и по доворенности с управляющей организацией, можно включить батареи в этот период.

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