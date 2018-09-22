2018-09-22T08:39:59+03:00
Общество

Старинную мостовую под асфальтом заметили жители Васильевского острова

Брусчатка нашлась на 13-й линии [фото]
Александра СУРИС
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Старинную брусчатку снова закатали в асфальт Фото: vk.com/vasilyevskiyostrovСтаринную брусчатку снова закатали в асфальт Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
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Город Петра не устает напоминать о своей истории. На этот раз напоминание о временах, когда по улицам ездили кареты, запряженные лошадьми, обнаружили жители Васильевского острова.

- На 13-й линии снимали асфальт и обнажилась стсаринная мостовая, - рассказал в группе "Живем на Васильевском" в соцсети Алексей Черкашин.

Выглядит, действительно, очень красиво. И некоторые горожане даже пожалели, что брусчатку вновь спрячут под асфальт. Мол, и надежно, и качественно сделано - вон, сколько лет уже в хорошем состоянии, крепче любых асфальтов.

Но таких мечтателей быстро опустили на землю. Автомобили по брусчатке быстро ехать не смогут, значит опять соберутся пробки. В дождливую погоду практически нет сцепления с дорогой, то есть высок риск аварий. Да и пешеходам на каблуках по брусчатке особо не походить.

- Пусть закатают, там под асфальтом она лучше сохранится, - резюмировали комментаторы. - Когда придет время ценителей, откапают и будут любоваться. Сейчас пока не то время, и техника, чтобы радоваться брусчатке. Всему свой срок.

Кстати, наблюдательные островитяне отметили: брусчатка в этом месте обнажается регулярно, когда после зимы вместе со снегом тает асфальт.

- Парадокс, асфальт растворяется за сезон, а брусчатке уже сотни лет, она и не думает исчезать, - иронизируют горожане.

На 13-й линии идет ремонт дороги Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

На 13-й линии идет ремонт дороги Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

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