2018-09-22T09:21:19+03:00
Спорт

Чтобы помочь больному ребенку, голкипер "Зенита" Михаил Кержаков ловил рыбу в Неве

Улов, впрочем, оказался невелик
Александра СУРИС
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Кержаков поймал лишь одну уклейку Фото: Евгений Асмолов/ ФК "Зенит"Кержаков поймал лишь одну уклейку Фото: Евгений Асмолов/ ФК "Зенит"
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Случайные прохожие, оказавшиеся в пятницу днем на Васильевском острове у ледокола "Красин" не верили своим глазам. С удочкой там стоял вратарь "Зенита" Михаил Кержаков.

Голкипер принял участие в совместном благотворительном проекте клуба и "Русфонда". Напомним, по условиям, если болельщики сине-бело-голубых собирают определенную сумму на помощь кому-то из болеющих детей - подопечных фонда, представители команды делают что-то неожиданное. Так, Халк пел и танцевал на Невском, Лунев работал водителем маршрутки, Лодыгин вел экскурсию в Эрмитаже.... Михаилу Кержакову выпало стать уличным рыбаком.

Правда, ловить мячи у брата легендарного бомбардира, получается куда лучше. Сначала он час осваивал мастерство оснастки и правильного заброса сетей, потом пытался что-то поймать. В итоге выловил небольшую уклейку, но отпустил ее обратно.

- Наверное, чтобы быть рыбаком, нужно им родиться, — цитируют Михаила в пресс-службе "Зенита". — Я точно не такой, поэтому сегодня было непросто. Но принять участие в «Давай-давай!» оказалось очень приятно и важно. Спасибо всем, кто помог в сборе средств, вы все сделали действительно важное дело.

А следующим участником акции станет новичок "Зенита" Клаудио Маркизио. Болельщики могут предложить свои варианты испытаний для полузащитника на странице клуба "Вконтакте".

Напомним, на биоэлектронный протез предплечья для Кости Маловна нужно было собрать 1 193 500 рублей. Трагедия с мальчиком случилась в апреле 2016 года. Играя в прятки, он забрался на подстанцию, которую забыли после ремонта закрыть энергетики. Под ним провалился пол и Костя оказался под трансформатором с напряжением в 10 тысяч вольт. Пять месяцев врачи боролись за жизнь мальчика, но из-за глубины ожогов руки пришлось ампутировать до середины предплечья.

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