2018-09-22T10:34:49+03:00
Происшествия

В подвале на Лиговском закрыли притон для занятий проституцией

Составлены два протокола об административных правонарушениях
Степан СТЕПАНОВ
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В Петербурге накрыли притон с проститутками на Лиговском.В Петербурге накрыли притон с проститутками на Лиговском.
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В Центральном районе Санкт-Петербурга ликвидирован притон для занятий проституцией. Бордель находился в в подвальном помещении дома 56 по Лиговскому проспекту. Как сообщили в ГУ МВД по Ленинградской области, во время облавы в притоне находились пять девушек, в том числе две иностранки, которые непосредственно оказывали интимные услуги.

- Деятельность борделя была задокументирована сотрудниками полиции, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Занятие проституцией» и по статье «Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией».

Отметим, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление притонов для занятия проституцией, на всей территории Санкт-Петербурга. Ранее публичный дом нашли Выборгском шоссе в коммерческом помещении (подробности).

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