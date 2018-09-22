В Гатчине гастарбайтер надругался над школьницей

22 Сент. 10:48 2018-09-22T10:50:54+03:00

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В Гатчине задержан 59-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. По версии следствия, 17 сентября 2018 года мужчина, проживающий в хостеле с другими рабочими, занимающимися строительством в городе Гатчина, вышел на улицу и познакомился с девочкой. Он предложил проводить ее до дома, а доверчивый ребенок согласился.

- Зайдя в подьезд жилого дома, подозреваемый совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Ему пре предъявлена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине также будет предъявлено соответствующее обвинение.

Расследование по делу продолжается.