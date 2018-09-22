2018-09-22T12:47:16+03:00
Общество

Экстренное предупреждение в Петербурге: Порывы ветра до 15 м/с

О неблагоприятных погодных условиях жителей Северной столицы предупредило ГУ МЧС
Степан СТЕПАНОВ
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В субботу, 22 сентября, в Петербурге ожидается сильный ветер.В субботу, 22 сентября, в Петербурге ожидается сильный ветер.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В субботу, 22 сентября 2018 года, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается неблагоприятная погода. ГУ МЧС по региону выпустило эстренное предупреждение о сильных порывах южного и юго-западного ветра - до 15 м/с.

- При сильном ветре рекомендуем закрыть окна в квартирах, убрать хозяйственные вещи с балкона, - напоминают о правилах безопасности в МЧС. - Машины паркуйте вдали от деревьев. Находясь на улице во время ветра, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01" ("112" или "101" - с мобильного).

В Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.

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