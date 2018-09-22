Призы «Послания к человеку» получили российская «Белая мама» и венгерская «Пленница»

22 Сент. 13:19 2018-09-22T13:19:43+03:00

Специальный приз отдали фильму Ксении Собчак и Веры Кричевской. Фото: Фестиваль «Послание к человеку»

В этом году на кинофестивале показали 216 картин

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Международный фестиваль «Послание к человеку» завершился в Петербурге. За неделю на кинофоруме продемонстрировали 216 картин, среди которых было три мировых премьеры и около полусотни отечественных фильмов.

Гран-при фестиваля получил документальный фильм «Пленница» венгерского режиссера Бернадетт Тузы-Риттер. Лента повествует о женщине, которая долгие годы работала на одну семью и фактически стала ее рабыней.

Лучшей документальной полнометражкой стала «Белая мама» Евгении Останиной и Зоси Родкевич, рассказывающая об отношениях матери и ее темнокожи детей от первого брака.

Лучшей документальной короткометражкой признали «Хорошее образование» (Франция), лучшим дебютом – документальный фильм «Далекое созвездие» (США, Турция, Нидерланды). Первым игровым короткометражным фильмом стала лента «Чулки» (Швеция), короткометражным анимационным – «О, Боже!» (Польша).

В национальном конкурсе фильмов победила картина «Песни для Кита» Руслана Федотова, в экспериментальном – «Царапины и пятна» (Литва). Жюри российской прессы наградило «Мир по Далибореку» (Чехия). Специальный приз отдали фильму Ксении Собчак и Веры Кричевской «Дело Собчака».