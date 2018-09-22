2018-09-22T13:19:43+03:00
Звезды

Призы «Послания к человеку» получили российская «Белая мама» и венгерская «Пленница»

В этом году на кинофестивале показали 216 картин
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Специальный приз отдали фильму Ксении Собчак и Веры Кричевской. Фото: Фестиваль «Послание к человеку»Специальный приз отдали фильму Ксении Собчак и Веры Кричевской. Фото: Фестиваль «Послание к человеку»
Изменить размер текста:

Международный фестиваль «Послание к человеку» завершился в Петербурге. За неделю на кинофоруме продемонстрировали 216 картин, среди которых было три мировых премьеры и около полусотни отечественных фильмов.

Гран-при фестиваля получил документальный фильм «Пленница» венгерского режиссера Бернадетт Тузы-Риттер. Лента повествует о женщине, которая долгие годы работала на одну семью и фактически стала ее рабыней.

Лучшей документальной полнометражкой стала «Белая мама» Евгении Останиной и Зоси Родкевич, рассказывающая об отношениях матери и ее темнокожи детей от первого брака.

Лучшей документальной короткометражкой признали «Хорошее образование» (Франция), лучшим дебютом – документальный фильм «Далекое созвездие» (США, Турция, Нидерланды). Первым игровым короткометражным фильмом стала лента «Чулки» (Швеция), короткометражным анимационным – «О, Боже!» (Польша).

В национальном конкурсе фильмов победила картина «Песни для Кита» Руслана Федотова, в экспериментальном – «Царапины и пятна» (Литва). Жюри российской прессы наградило «Мир по Далибореку» (Чехия). Специальный приз отдали фильму Ксении Собчак и Веры Кричевской «Дело Собчака».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры