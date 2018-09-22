Губернатор Петербурга поздравил с юбилеем актрису Татьяну Пилецкую

22 Сент. 13:33 2018-09-22T13:33:30+03:00

Татьяна Львовна на сцене уже почти семь десятилетий. Фото: Администрация губернатора Санкт-Петербурга

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2 июля девяносто лет исполнилось народной артистке России Татьяне Пилецкой. Знаменитая Роксана из спектакля «Сирано де Бержерак» и Таня Огнева из фильма «Разные судьбы», Татьяна Львовна отдала сцене почти семь десятилетий, их которых полвека прослужила в «Балтийском доме».

Вчера в «Балтийском доме» прошел ее творческий вечер. Поздравить с днем рождения легендарную актрису пришел и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

– На сцене и в кинематографе Вы прожили огромное количество женских жизней, и каждая из них была настоящей, яркой, удивительной, – обратился градоначальник в Татьяне Львовне. – Именно это и позволило Вам сегодня блистать и радовать нас своим талантом, потому что для людей, посвятивших себя искусству, главная оценка работы – любовь зрителей.

В подарок от всего города Полтавченко вручил Пилецкой почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».