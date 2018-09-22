«Живой Кен» Родриго Алвес прилетел в Петербург

22 Сент. 13:52 2018-09-22T13:52:38+03:00

Причиной, по которой «Кен» прибыл в Петербург, может быть модное шоу Sofi home Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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35-летний лондонский миллионер Родриго Алвес, который на весь мир прославился сходством с Кеном, другом куклы Барби, благодаря множеству пластических операций, прибыл в Петербург вечером в пятницу, 21 сентября.

Буквально пару дней назад «живой Кен» щеголял своей идеальной внешностью на Миланской неделе моды, а теперь знаменитость удивляет петербуржцев и гостей города, которые решили пройтись пятничным вечером по барам улицы Рубинштейна.

mirosha.kate Обычный вечер пятницы, улица Рубинштейна и Rodrigo Alves #живойкен#рубик#гостизаморские#rodrigoalves

Алвес бывает в России не впервые: весной он прилетал в столицу, чтобы поучаствовать в эфирах нескольких телеканалов.

Причиной, по которой «Кен» прибыл в Петербург теперь, может быть модное шоу Sofi home, которое называют лучшей светской вечеринкой года. Селебрити соберутся сегодня вечером в особняке княгини Варвары Долгоруковой на Литейном на презентацию коллекции одежды дизайнера Софии Вершининой. В числе гостей заявлены Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влада Кадони, Светлана Лобода.