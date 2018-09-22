2018-09-22T14:13:28+03:00
Происшествия

На Просвещения дама с пистолетом ограбила аптеку

Добычей разбойницы и ее сообщника стали шесть тысяч рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Теперь петербурженке грозит до десятилетия за решеткойТеперь петербурженке грозит до десятилетия за решеткойФото: Андрей КОПАЛОВ
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Женщина со «стволом» ворвалась в аптеку на проспекте Просвещения и опустошила кассу. Дерзкое нападение произошло еще 17 сентября, а теперь вооруженную даму задержали.

– Неизвестные злоумышленники вошли в помещение аптеки на проспекте Просвещения и, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, заставили отдать денежные средства из кассового аппарата, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – В кассе находилось 6,7 тысячи рублей.

Вскоре одного из налетчиков – 31-летнюю жительницу Петербурга – разыскала полиция. Люди в форме не сомневаются, что именно эта петербурженка угрожала провизору оружием. Правда, ни пистолета, ни похищенной суммы при ней не обнаружили.

На разбойницу завели уголовное дело, сейчас женщина задержана. За разбой группой лиц, вооруженный или нет, дамочке грозит до десятилетия за решеткой.

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