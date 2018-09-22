2018-09-22T14:47:35+03:00
Звезды

На брандмауэре дома на Мичуринской появилась огромная колбаса

Горожане назвали граффити творением «мастера» из Скворцова-Степанова. Оказалось, что это работа знаменитого дизайнера Андрея Люблинского
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Автор колбаски - создатель пермский «красных человечков». Фото: Страница Андрея Люблинского в «Фейсбуке»Автор колбаски - создатель пермский «красных человечков». Фото: Страница Андрея Люблинского в «Фейсбуке»
Изменить размер текста:

Гигантская колбаса растянулась на брандмауэре дома №13 по Мичуринской улице. Жители Петроградской стороны отреагировали на продуктовое граффити с ухмылкой:

– Картина из мастерской больницы Скворцова-Степанова!

– Пациенты просто голодные, вот и мечтают...

– Была докторская – стала любительская.

Салями-хаус - символ советской эпохи. Фото: Страница Андрея Люблинского в «Фейсбуке»

Салями-хаус - символ советской эпохи. Фото: Страница Андрея Люблинского в «Фейсбуке»

Но оказалось, что жители культурной столицы просто ничего не понимают в современном уличном искусстве: «унылый дом превратил в салями-хаус» известный дизайнер и художник Андрей Люблинский, который выставляется в «Эрарте» и украшает Пермь «красными человечками».

– Колбаса – один из символов советской эпохи, – объясняет автор. – Желанный и не всем доступный продукт превратился в лаконичный, почти абстрактный рисунок. Изображение вступает в визуальный диалог с геометрией и цветовой гаммой окружающей среды. Сведенная к знаку история о советском быте, колбаса занимает законное место в советской мифологии, как и крейсер «Аврора», стоящий по соседству.

Работа шла три дня. Фото: Страница Андрея Люблинского в «Фейсбуке»

Работа шла три дня. Фото: Страница Андрея Люблинского в «Фейсбуке»

Работа над граффити шла три дня. Ее Люблинский выполнил к шестому Международному фестивалю паблик-арта «Арт Проспект», который стартовал в Петербурге 20 сентября. В этом году тема фестиваля – «Пища для ума».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Петроградской стороне воюют за раскрашенные брандмауэры

«Мещанское представление о прекрасном» – или «расписывать обязательно, и чем веселей, тем лучше»? А может, «сначала навести порядок»? Вот уже два месяца на Петроградской стороне не стихают бои за брандмауэры. Одни считают, что голые пожарные стены – причина депрессивности петербуржцев и белый лист, нуждающийся в художестве. Другие – что малевать на творениях архитекторов, да еще в историческом центре, – варварство (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры