На брандмауэре дома на Мичуринской появилась огромная колбаса

22 Сент. 14:47 2018-09-22T14:47:35+03:00

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Гигантская колбаса растянулась на брандмауэре дома №13 по Мичуринской улице. Жители Петроградской стороны отреагировали на продуктовое граффити с ухмылкой:

– Картина из мастерской больницы Скворцова-Степанова!

– Пациенты просто голодные, вот и мечтают...

– Была докторская – стала любительская.

Салями-хаус - символ советской эпохи. Фото: Страница Андрея Люблинского в «Фейсбуке»

Но оказалось, что жители культурной столицы просто ничего не понимают в современном уличном искусстве: «унылый дом превратил в салями-хаус» известный дизайнер и художник Андрей Люблинский, который выставляется в «Эрарте» и украшает Пермь «красными человечками».

– Колбаса – один из символов советской эпохи, – объясняет автор. – Желанный и не всем доступный продукт превратился в лаконичный, почти абстрактный рисунок. Изображение вступает в визуальный диалог с геометрией и цветовой гаммой окружающей среды. Сведенная к знаку история о советском быте, колбаса занимает законное место в советской мифологии, как и крейсер «Аврора», стоящий по соседству.

Работа шла три дня. Фото: Страница Андрея Люблинского в «Фейсбуке»

Работа над граффити шла три дня. Ее Люблинский выполнил к шестому Международному фестивалю паблик-арта «Арт Проспект», который стартовал в Петербурге 20 сентября. В этом году тема фестиваля – «Пища для ума».

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