2018-09-22T16:45:49+03:00
Происшествия

В Купчино нашли труп молодого мужчины, связанного проводом

Причину смерти еще предстоит определить
Елена МОЛОДКИНА
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Проводится доследственная проверка. Фото: Архив "КП"Проводится доследственная проверка. Фото: Архив "КП"
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Тело молодого мужчины нашли в Купчино. Полицию вызвали к дому номер 46 на Белградской улице. В одной из квартир этого дома накануне и обнаружили мертвого мужчину.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили соседей. Как сообщил источник в полиции, тело погибшего было связано - электрическим проводом, а вдобавок еще и кожаным ремнем.

Что именно произошло в той квартире, и как погиб мужчина, следователям еще предстоит выяснить. Тело отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны будут определить точную причину смерти. Пока что, отчего умер мужчина, неизвестно.

Проводится доследственная проперка, по результатам которой станет ясно, возбуждать уголовное дело или нет.

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