2018-09-22T17:12:52+03:00
Общество

К юбилею Выборгской стороны высадили 300 кустов сирени

Вице-губернатор Александр Говорунов тоже посадил сиреневый куст
Елена МОЛОДКИНА
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К 300-летию района - 300 кустов сирени. Фото: Пресс-служба правительства Санкт-ПетербургаК 300-летию района - 300 кустов сирени. Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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Выборгская сторона отмечает свое 300-летие. В честь юбилея в сквере имени Ивана Фомина высадили триста кустов сирени. Среди тех, кто собственноручно сажал кусты, былди вице-губернатор Александр Говорунов и председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

- 300 лет назад было введено деление Петербурга на пять районов, в числе их была Выборгская сторона. В ее летописи немало событий, которые начинают со слова "впервые". На этой земле был построен первый храм воинской славы - Сампсониевский собор в честь победы под Полтавой, здесь зародилось военно-медицинское образование, и была открыта первая в наше стране сахарная фабрика, - сказал в своем приветствии Говорунов.

И отметил, что район продолжает расти, хорошеть и благоустраиваться. И пока одни сегодня сажали сирень, творческие коллективы района дали концерт "Три века сдавных дел". А на символическом "дереве пожеланий" участники оставили свои поздравления району-юбиляру.

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