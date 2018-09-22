2018-09-22T17:53:24+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге ребенок с москитной сеткой выпал из окна на седьмом этаже

Малыш погиб на месте
Елена МОЛОДКИНА
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Полиция проводит доследственную проверкуПолиция проводит доследственную проверкуФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Петроградском районе Санкт-Петербурга в пятницу 21 сентября случилась трагедия. Из окна жилого дома на улице Всеволода Вишневского выпал малыш. Как ни печально, но произошло все по известному сценарию.

Ребенок, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, забрался на подоконник и оперся на окно. Вместо стекла была москитная сетка. Вместе с ней ребенок пролетел семь этажей. Шансов выжить практически не было. Медики, которых вызвали очевидцы, лишь зафиксировали смерть маленького петербуржца.

Тело ребенка отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители занимаются происшествием и выясняют все обстоятельства случившегося.

Правоохранители снова обращаются к горожанам с просьбой быть внимательнее к своим детям и не оставлять их без присмотра в комнатах с открытыми окнами.

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