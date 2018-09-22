2018-09-22T18:20:18+03:00
Спорт

Молодежка "Зенита" и "Локомотива" забила шесть мячей на двоих

Поединок состоялся 22 сентября в Санкт-Петербурге
Елена МОЛОДКИНА
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"Зенит" и "Локомотив" разошлись миром. Фото: ФК "Зенит""Зенит" и "Локомотив" разошлись миром. Фото: ФК "Зенит"
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Уже в воскресенье, 23 сентября, в рамках очередного тура чемпионата России по футболу за заветные три очка поборются "Зенит" и "Локомотив". А сегодня сильнейшего выявляли молодежные составы этих двух клубов.

Играли на малой арене "Петровского". Первый гол в этом поединке праздновали болельщики "сине-бело-голубых". Автором мяча, который открыл счет в матче, стал Даниил Шамкин. На перерыв "Зенит" ушел с минимальным преимуществом.

Но уже в самом начале второго тайма "Локомотив" сравнял счет, благодаря точному удару Максима Петрова. А вскоре гости забили второй гол. Но лидировали в счете недолго - на 69-й минуте вышедший на замену Максим Бачинский великолепно сыграл головой и сравнял счет.

Всего через минуту гости снова вырвали победу, а под самый конец игры Максим Левин, пробив со штрафного, опять сравнял счет. Итог - 3:3, команды заработали по одному очку. "Зенит", таким образом, остался на девятом месте в турнирной таблице.

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