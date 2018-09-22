Вандалы разгромили десятки могил на кладбище во Всеволожске
На кладбище во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные надругались над несколькими десятками могил. Разгромленные памятники обнаружили, когда похоронная бригада приехала копать очередные ямы.
- 22 сентября в 13:30 в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких могил на городском кладбище во Всеволожске. На место прибыл участковый уполномоченный полиции, который зафиксировал факт повреждения нескольких стел, - сообщили "КП в Санкт-Петербурге" в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители кладбища подозревают, что это происки конкурентов, а вот полиции предполагают, что повреждения были совершены из хулиганских побуждений.