Вандалы разгромили десятки могил на кладбище во Всеволожске

22 Сент. 18:48 2018-09-22T18:48:43+03:00

Когда именно разгромили могилы, пока не ясно. Фото: Архив "КП"

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На кладбище во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные надругались над несколькими десятками могил. Разгромленные памятники обнаружили, когда похоронная бригада приехала копать очередные ямы.

- 22 сентября в 13:30 в полицию поступило сообщение о повреждении нескольких могил на городском кладбище во Всеволожске. На место прибыл участковый уполномоченный полиции, который зафиксировал факт повреждения нескольких стел, - сообщили "КП в Санкт-Петербурге" в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители кладбища подозревают, что это происки конкурентов, а вот полиции предполагают, что повреждения были совершены из хулиганских побуждений.