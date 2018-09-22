2018-09-22T20:10:38+03:00
Происшествия

В деле Марата Оганесяна появился новый подозреваемый

Бывший заместитель Янчик, предположительно, взял 20 миллионов рублей
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Стадион стоит, расследования о хищениях продолжаютсяСтадион стоит, расследования о хищениях продолжаютсяФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В деле Марата Оганесяна стало меньше свидетелей. Зато больше подозреваемых. Так, Александр Янчик, бывший заместитель предсеателя комитета по строительству теперь тоже оказался по ту сторону закона.

Бывшего чиновника подозревают в том, что он получил крупную взятку от экс-главы компании, которая занималась подсветкой стадиона "Санкт-Петербург", пишут "Невские новости" со ссылкой на ТАСС.

Правда, пока что обвинение Янчику еще не предъявили. Следователи как раз занимаются этим вопросом. По версии правоохранителей, Янчик за счет стройки стадиона на Крестовском острове пополнил свой карман на 20 миллионов рублей. И передал ему деньги Василий Сливкин, бывший глава "Строэлектромонтажа-5".

Напомним, Оганесян обвиняется в хищении боле 50 миллионов рублей. Именно под его руководством в 2013-2015 годах происходило строительство стадиона "Санкт-Петербург".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры