В деле Марата Оганесяна появился новый подозреваемый

22 Сент. 20:10 2018-09-22T20:10:38+03:00

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В деле Марата Оганесяна стало меньше свидетелей. Зато больше подозреваемых. Так, Александр Янчик, бывший заместитель предсеателя комитета по строительству теперь тоже оказался по ту сторону закона.

Бывшего чиновника подозревают в том, что он получил крупную взятку от экс-главы компании, которая занималась подсветкой стадиона "Санкт-Петербург", пишут "Невские новости" со ссылкой на ТАСС.

Правда, пока что обвинение Янчику еще не предъявили. Следователи как раз занимаются этим вопросом. По версии правоохранителей, Янчик за счет стройки стадиона на Крестовском острове пополнил свой карман на 20 миллионов рублей. И передал ему деньги Василий Сливкин, бывший глава "Строэлектромонтажа-5".

Напомним, Оганесян обвиняется в хищении боле 50 миллионов рублей. Именно под его руководством в 2013-2015 годах происходило строительство стадиона "Санкт-Петербург".