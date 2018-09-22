Пожар в кафе в Гатчине: загорелась вентиляционная обшивка и потолок

22 Сент. 21:07 2018-09-22T21:07:32+03:00

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Двухэтажных дом на Соборной улице в Гатчине практически ничем не отличается от остальных. Первый этаж выкуплен под кафе, на втором - жилые квартиры. Сегодня днем в кафе начался пожар.

- В 11:40 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о сильном задымлении в кафе, - сообщают в МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит вентиляционная обшивка и потолок на кухне на площади 24 квадратных метра.

- В работу включилось звено газодымозащитной службы, - добавили спасатели.

Оценив обстановку, было принято решение об эвакуации жильцов со второго этажа. Всего по маршевой лестнице на улицу отвели восемь человек. В это время другая группа пожарных тушила горящий потолок кухни кафе.

И всего через 18 минут пожар был ликвидирован.

Спасатели предупреждают, что, входя влюбое незнакомое здание, надо постараться запомнить свой путь, всегда обращать внимание на расположение основных и запасных выходов.

- Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки. Наклоните корпус назад, попытайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь. Заслоняйте детей спиной или посадите их себе на плечи, - говорят спасатели.