В Ленинградском зоопарке зацвела орхидея Ванда

23 Сент. 10:18 2018-09-23T10:18:00+03:00

Роскошные цветы распустились над бассейнами с карпами и пираньями

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В Петербург пришла осенняя прохлада, листва на деревьях начинает желтеть. На ближайшие две недели синоптики обещают Северной столице дожди и около десяти градусов выше нуля. Но у Ленинградского зоопарка – своя атмосфера: вчера, 22 сентября, там распустилась королевская орхидея Ванда.

Ванде нужны особые условия. Фото: Ленинградский зоопарк

– Выращивание таких капризных растений требует особых навыков и терпения: в помещении необходимо поддерживать нужную температуру и влажность, яркое освещение, а также постоянную циркуляцию воздуха, – рассказывают в Ленинградском зоопарке. – Мы очень рады, что смогли создать для них все необходимые условия, и гости зоопарка смогут оценить всю красоту этих удивительных цветов.

Орхидея украсила павильон «Экзотариум». Фото: Ленинградский зоопарк

Полюбоваться роскошными цветами можно на первом этаже павильона «Экзотариум»: яркие пятнистые бутоны склонились над бассейнами с карпами кои и фруктовыми пираньями.