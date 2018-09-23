2018-09-23T10:42:15+03:00
Спорт

Определились финалисты St. Petersburg оpen 2018 в парном разряде

Чех Ебавы и голландец Мидделкоп выйдут на корт против итальянцев Берреттини и Фоньини
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стало известно, кто поборется за награду теннисного турнира St. Petersburg оpen 2018 в парном разряде. В финал вышли итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини. Противниками итальянского дуэта станут чемпионы прошлого года – чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп.

В полуфинальных схватках Ебавы и Мидделкоп обыграли чилийца Хулио Перальту и аргентинца Орасио Себальоса: 7:6 (7:4), 1:6, 10:8. Берреттини и Фоньини выиграли у белоруса Максима Мирного и австрийца Филиппа Освальда: 7:6 (7:5), 6:3.

Финал в парном разряде пройдет сегодня, 23 сентября, в последний день турнира. Начало в 14:00. Общий призовой фонд составляет 1,175 миллиона долларов.

Сегодня же состоится матч легенд тенниса. Завершивший карьеру Михаил Южный и Евгений Донской сыграют в паре друг с другом. Их оппонентами станут чемпионка «Ролан Гаррос»-1997 Ива Майоли и серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее Томми Хаас.

Завершит турнир встреча австрийца Доминика Тима и чемпиона St. Petersburg Open 2012, словака Мартина Клижана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры