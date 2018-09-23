Определились финалисты St. Petersburg оpen 2018 в парном разряде

23 Сент. 10:42 2018-09-23T10:42:15+03:00

Чех Ебавы и голландец Мидделкоп выйдут на корт против итальянцев Берреттини и Фоньини

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Стало известно, кто поборется за награду теннисного турнира St. Petersburg оpen 2018 в парном разряде. В финал вышли итальянцы Маттео Берреттини и Фабио Фоньини. Противниками итальянского дуэта станут чемпионы прошлого года – чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп.

В полуфинальных схватках Ебавы и Мидделкоп обыграли чилийца Хулио Перальту и аргентинца Орасио Себальоса: 7:6 (7:4), 1:6, 10:8. Берреттини и Фоньини выиграли у белоруса Максима Мирного и австрийца Филиппа Освальда: 7:6 (7:5), 6:3.

Финал в парном разряде пройдет сегодня, 23 сентября, в последний день турнира. Начало в 14:00. Общий призовой фонд составляет 1,175 миллиона долларов.

Сегодня же состоится матч легенд тенниса. Завершивший карьеру Михаил Южный и Евгений Донской сыграют в паре друг с другом. Их оппонентами станут чемпионка «Ролан Гаррос»-1997 Ива Майоли и серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее Томми Хаас.

Завершит турнир встреча австрийца Доминика Тима и чемпиона St. Petersburg Open 2012, словака Мартина Клижана.