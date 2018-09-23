2018-09-23T11:02:29+03:00
Происшествия

Спасатели предупреждают петербуржцев о ливнях и грозах

Осадки и порывы ветра обещают сегодня днем
Анна ПОСЛЯНОВА
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В понедельник, 24 сентября, Петербургу обещают градВ понедельник, 24 сентября, Петербургу обещают град
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МЧС сообщает: «В Петербург вернулось дождливое настроение». Воскресенье, 23 сентября, погодой горожан не порадует. Днем прогнозируют дожди и ветра.

– Ожидаются местами ливни и грозы, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Порывы юго-западного ветра достигнут скорости шестнадцать метров в секунду.

Над головой петербуржцев будет облачно с прояснениями, а вокруг воздух прогреется днем до тринадцати-пятнадцати градусов.

Загородом – не лучше. В Ленинградской области воскресенье выдастся таким же ветреным, промозглым и дождливым.

– 23 и 24 сентября днем в большинстве районов области ожидаются дожди, местами ливни, грозы и даже град, – передают в ГУ МЧС по Ленобласти.

Кстати, град в Петербурге синоптики Северо-Западного Росгидромета обещают в понедельник, 24 сентября. Начнется рабочая неделя в городе на Неве с одиннадцати-тринадцати градусов выше нуля.

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