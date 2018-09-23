2018-09-23T12:06:08+03:00
Происшествия

Бесхозный предмет в вестибюле закрыл «Звездную» на шесть минут

На время проверки пассажиров пересадили на автобусы
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сейчас станция работает в обычном режимеСейчас станция работает в обычном режимеФото: Тимур ХАНОВ
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Подозрительный предмет доставил хлопот пассажирам «синей» линии петербургской подземки. Утром в воскресенье, 23 сентября, «по техническим причинам» пришлось закрыть станцию метро «Звездная».

– Станция закрыта из-за бесхозного предмета в вестибюле, – сообщили в Петербургском метрополитене.

Поезда без остановки стали проходить «Звездную» с 10:27. Пассажиров, которые спешили попасть к станции во что бы то ни стало, перенаправили на наземный транспорт: доехать до «Звездной» предложили автобусами от соседних «Московской» и «Купчина».

К счастью, проверка бесхоза длилась недолго. Уже через шесть минут, в 10:33, вестибюль станции снова открыл двери для пассажиров.

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Обращение к губернатору Петербурга депутат Алексей Цивилев написал в конце мая, проанализировав, как часто и на какое время из-за забывчивых горожан закрываются станции метро. Парламентарий предложил две идеи: увеличить количество мобильных групп, которые приезжают на вызов, чтобы проверить потенциально опасный предмет или же вовсе разместить их непосредственно в метро, а также усиливать закрытую ветку, если проверка занимает больше часа, дополнительными автобусами, троллейбусами и трамваями (подробнее)

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