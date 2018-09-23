«Зенит» сыграет в лазурном, «Локомотив» – в красном

23 Сент. 12:29 2018-09-23T12:30:22+03:00

На матче ожидается до пятидесяти тысяч зрителей. Фото: ФК «Зенит»

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 23 сентября, на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском встречаются «Зенит» и «Локомотив». Мачт пройдет в рамках 8 тура Российской футбольной премьер-лиги. Игра стартует в 16:30.

Игроки «Зенита», как сообщают в футбольном клубе, выйдут на поле в лазурном, вратарь наденет зеленое. Москвичи выбрал для встречи с сине-бело-голубыми красную форму, голкипер облачится в черное.

– На матче ожидается до пятидесяти тысяч зрителей, – сообщают в ФК «Зенит». – Гостей поддержат до полутора тысяч болельщиков.

Положение петербургской команды в чемпионате сейчас отличное: «Зенит» занимает первую строчку таблицы со своими девятнадцатью очками, отрыв от второго места – четыре балла.

«Локомотив», чемпион России прошлого года, напротив, начал сезон не так бодро, как, может быть, хотелось бы тренеру Юрию Семину. Пока у москвичей лишь девять очков и десятое место.

Текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив» можно будет посмотреть на сайте «Комсомолки» по ссылке.