Дискотеку в ночном клубе в Купчине прервал звонок о бомбе
Субботний вечер сотен любителей петь и танцевать под музыку восьмидесятых и девяностых оказался испорченным сообщением о несуществующей бомбе. Повеселиться минувшей ночью не дали посетителям ретро-клуба «Зодиак», что на Купчинской улице.
– В 01:45 в службу «112» со своего мобильного телефона позвонила двадцатилетняя девушка, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Юная петербурженка заявила, что в клубе «заложена бомба и будет взрыв».
Началась эвакуация. Из клуба вывели около трехсот отдыхающих и сотрудников. Здание осматривали до четырех часов утра, но никакой взрывчатки так и не обнаружили. Когда кинологи покинули клуб, вечеринка продолжилась. Гуляли до девяти утра, на час дольше обычного.
Люди в форме уже вычислили личность шутницы. Сейчас девушку разыскивают. Сорванная дискотека может обойтись лже-минерше в полмиллиона рублей штрафа.