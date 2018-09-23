2018-09-23T12:55:10+03:00
Происшествия

Дискотеку в ночном клубе в Купчине прервал звонок о бомбе

Без вечеринки остались триста человек
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сорванная дискотека может обойтись лже-минерше в полмиллиона рублейСорванная дискотека может обойтись лже-минерше в полмиллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Субботний вечер сотен любителей петь и танцевать под музыку восьмидесятых и девяностых оказался испорченным сообщением о несуществующей бомбе. Повеселиться минувшей ночью не дали посетителям ретро-клуба «Зодиак», что на Купчинской улице.

– В 01:45 в службу «112» со своего мобильного телефона позвонила двадцатилетняя девушка, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Юная петербурженка заявила, что в клубе «заложена бомба и будет взрыв».

Началась эвакуация. Из клуба вывели около трехсот отдыхающих и сотрудников. Здание осматривали до четырех часов утра, но никакой взрывчатки так и не обнаружили. Когда кинологи покинули клуб, вечеринка продолжилась. Гуляли до девяти утра, на час дольше обычного.

Люди в форме уже вычислили личность шутницы. Сейчас девушку разыскивают. Сорванная дискотека может обойтись лже-минерше в полмиллиона рублей штрафа.

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