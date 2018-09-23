2018-09-23T15:51:30+03:00
Происшествия

На Луначарского пенсионера связали, избили и оставили без миллиона рублей

Грабители поджидали мужчину в парадной
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Криминальная парочка заранее знала, что при себе у мужчины будет крупная суммаКриминальная парочка заранее знала, что при себе у мужчины будет крупная суммаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Шестидесятилетний петербуржец стал жертвой грабителей, щедрых на тумаки и жадных до денег. Двое неизвестных поджидали мужчину в парадной жилой многоэтажки на проспекте Луначарского субботним вечером, 22 сентября.

Напали, когда пенсионер возвращался домой около половины восьмого. По всей видимости, криминальная парочка заранее знала, что при себе у мужчины будет крупная сумма.

– Двое злоумышленников силой затолкнули мужчину из парадной в его же квартиру, связали ему руки и избили, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Затем неизвестные похитили 1,26 миллиона рублей, находившиеся при мужчине, и скрылись.

На грабителей, которые пока еще в розыске, завели уголовное дело. За похищение крупной суммы с применением насилия преступникам грозит от шести до двенадцати лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры