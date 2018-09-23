На Луначарского пенсионера связали, избили и оставили без миллиона рублей

23 Сент. 15:51 2018-09-23T15:51:30+03:00

Криминальная парочка заранее знала, что при себе у мужчины будет крупная сумма Фото: Олег ЗОЛОТО

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Шестидесятилетний петербуржец стал жертвой грабителей, щедрых на тумаки и жадных до денег. Двое неизвестных поджидали мужчину в парадной жилой многоэтажки на проспекте Луначарского субботним вечером, 22 сентября.

Напали, когда пенсионер возвращался домой около половины восьмого. По всей видимости, криминальная парочка заранее знала, что при себе у мужчины будет крупная сумма.

– Двое злоумышленников силой затолкнули мужчину из парадной в его же квартиру, связали ему руки и избили, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Затем неизвестные похитили 1,26 миллиона рублей, находившиеся при мужчине, и скрылись.

На грабителей, которые пока еще в розыске, завели уголовное дело. За похищение крупной суммы с применением насилия преступникам грозит от шести до двенадцати лет тюрьмы.