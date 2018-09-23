На Луначарского пенсионера связали, избили и оставили без миллиона рублей
Шестидесятилетний петербуржец стал жертвой грабителей, щедрых на тумаки и жадных до денег. Двое неизвестных поджидали мужчину в парадной жилой многоэтажки на проспекте Луначарского субботним вечером, 22 сентября.
Напали, когда пенсионер возвращался домой около половины восьмого. По всей видимости, криминальная парочка заранее знала, что при себе у мужчины будет крупная сумма.
– Двое злоумышленников силой затолкнули мужчину из парадной в его же квартиру, связали ему руки и избили, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Затем неизвестные похитили 1,26 миллиона рублей, находившиеся при мужчине, и скрылись.
На грабителей, которые пока еще в розыске, завели уголовное дело. За похищение крупной суммы с применением насилия преступникам грозит от шести до двенадцати лет тюрьмы.