2018-09-23T16:30:17+03:00
Общество

У Политеха появилось граффити с портретом Капицы

Чтобы закончить работы, уличные художники ждут хорошей погоды
Анна ПОСЛЯНОВА
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Руководство вуза уличные художества поддерживаетРуководство вуза уличные художества поддерживаетФото: Олег ЗОЛОТО
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Нобелевского лауреата Петра Капицу увековечили в граффити. Портрет появился на кирпичной стене технического здания на территории альма-матер физика – Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Знаменитый выпускник глядит на научно-исследовательский корпус вуза.

В течение недели работа обретет окончательный вид. Фото: Василий Цветков

В течение недели работа обретет окончательный вид. Фото: Василий Цветков

Автор – уличный художник Василий Цветков. Он, как и герой своего граффити, окончил Политех: учился на энергомашиностроительном факультете.

– В течение недели работа обретет окончательный вид, – сообщает Василий в сети. – Ждем хорошей погоды.

Сам Василий тоже окончил Политех. Фото: Василий Цветков

Сам Василий тоже окончил Политех. Фото: Василий Цветков

Руководство университета граффити одобрило. Сотрудники вуза не только выделили место творческому выпускнику, и понаблюдали за ходом работ.

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