Будни вернутся в Петербург с грозами и градом
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Когда начнется полноценный отопительный сезон?
Осень активно наступает на Северную столицу. Если на это неделе погода радовала петербуржцев летним теплом, то следующая начнется с ливней и даже града.
– В понедельник, 24 сентября, погода облачная с прояснениями, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Кратковременные дожди, ночью местами ливни, грозы, в отдельных районах град. Температура воздуха днем – одиннадцать-тринадцать градусов выше нуля.
Вторник, 25 сентября, продолжил тему осадков кратковременными дождями. Прогнозируют порывистый ветер и дневную температуру всего в восемь-десять градусов.
– В среду, 26 сентября, днем дождь, температура воздуха – десять-двенадцать градусов, – предупреждают в Северо-Западном Росгидромете.
В Ленобласти погодная картина будет примерно та же. Но 26 сентября стихия разгуляется в регионе вовсю: обещают сильные дожди со штормовым ветром, а ночью – заморозки до минус трех градусов.