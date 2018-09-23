2018-09-24T19:43:26+03:00
Происшествия

Будни вернутся в Петербург с грозами и градом

А в среду в Ленобласти обещают штормовой ветер и заморозки
Анна ПОСЛЯНОВА
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В среду в Ленобласть придут заморозкиВ среду в Ленобласть придут заморозкиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Когда начнется полноценный отопительный сезон?

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Осень активно наступает на Северную столицу. Если на это неделе погода радовала петербуржцев летним теплом, то следующая начнется с ливней и даже града.

– В понедельник, 24 сентября, погода облачная с прояснениями, – сообщают в ГУ МЧС по Петербургу. – Кратковременные дожди, ночью местами ливни, грозы, в отдельных районах град. Температура воздуха днем – одиннадцать-тринадцать градусов выше нуля.

Вторник, 25 сентября, продолжил тему осадков кратковременными дождями. Прогнозируют порывистый ветер и дневную температуру всего в восемь-десять градусов.

– В среду, 26 сентября, днем дождь, температура воздуха – десять-двенадцать градусов, – предупреждают в Северо-Западном Росгидромете.

В Ленобласти погодная картина будет примерно та же. Но 26 сентября стихия разгуляется в регионе вовсю: обещают сильные дожди со штормовым ветром, а ночью – заморозки до минус трех градусов.

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