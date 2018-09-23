Итальянцы Берреттини и Фоньини стали победителями St. Petersburg оpen в парном разряде
Теннисный дуэт из Италии, Маттео Берреттини и Фабио Фоньини, стал первым в парном разряде St. Petersburg оpen 2018. Противниками итальянцев на корте были чемпионы прошлого года – чех Роман Ебавы и голландец Матве Мидделкоп.
Финальная схватка прошла сегодня, 23 сентября, в заключительный день турнира. Игра длилась час и 39 минут и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
В карьере Берреттини это второй трофей на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов в парном разряде, для Фоньини – пятый. Общий призовой фонд турнира составляет 1,175 миллиона долларов.
Завершит сегодняшнюю программу и турнир в целом встреча австрийца Доминика Тима и чемпиона St. Petersburg Open 2012, словака Мартина Клижана.
Сегодня же прошел матч легенд тенниса. Завершивший карьеру Михаил Южный и Евгений Донской сыграли в паре друг с другом. Их оппонентами стали чемпионка «Ролан Гаррос»-1997 Ива Майоли и серебряный призер Олимпийских игр в Сиднее Томми Хаас.