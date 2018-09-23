«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 5:3

23 Сент. 18:29 2018-09-24T19:42:46+03:00

Пятый мяч в ворота москвичей хозяева поля забросили на последней минуте

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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. В Питере - снова пять 00:00 00:00

Жаркий матч завершился только что на стадионе на Крестовском: в рамках восьмого тура РФПЛ встречались «Зенит» и чемпион прошлого года «Локомотив».

Счет на тринадцатой минуте матча открыл Олег Шатов, но москвичи быстро выровнялись: спустя четыре минуты мяч в ворота сине-бело-голубых отправил Дмитрий Баринов. Первый тайм так и завершился с равным счетом.

Но на первых минутах второго, на 48-й, «Зенит» снова вырвался вперед благодаря Александру Ерохину. На 57 минуте превосходство хозяев поля закрепил Артем Дзюба. Еще один мяч в воротах «Локомотива» оказался на 64 минуте, его вновь забил Шатов.

Гости спешили отыграться: спустя десять минут второй гол «Зениту» оформил Алексей Миранчук, а на 86 минуте забил Федор Смолов.

Но как бы москвичи не пытались вывести на ничью, напоследок сине-бело-голубые вкатали во вражеские ворота еще один мяч, пятый по счету. В результате игра завершилась со счетом 5:3.