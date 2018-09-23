Под Приозерском овчарка друга семьи загрызла девятилетнюю девочку

23 Сент. 18:50 2018-09-23T18:50:09+03:00

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Бельгийская овчарка, или малинуа, и человеческая беспечность погубили девятилетнюю жительницу Ленобласти. Несчастный случай произошел вчера, 22 сентября, во второй половине дня.

Малышка приехала с родителями на дачу, в поселок Плодовое под Приозерском. В дом пригласили друга семьи: его попросили помочь с электропроводкой. Мужчина пришел в гости с собакой, бельгийской овчаркой, которую ранее взял из приюта. Пока хозяин работал над электрикой на цокольном этаже, его питомец гулял по двору.

– Девочка стала играть с собакой, оставленной во дворе без намордника и без присмотра, – сообщают в СУ СК по Ленобласти. – Животное укусило ребенка в шею. Девочка погибла по пути в больницу.

По факту причинения смерти по неосторожности уже завели уголовное дело. Следователи осмотрели место трагедии и опросили всех причастных. Специалисты изучают тело школьницы, идет судебно-медицинская экспертиза.