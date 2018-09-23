На переходе молодая автоледи сбила двух женщин. Одна погибла
Две женщины оказались под колесами иномарки на углу Бухарестской и Турку. Страшная авария произошла сегодня, 23 сентября, в четыре часа дня.
– 25-летняя автомобилистка на «Киа Оптима» совершила наезд на пешеходов – двух женщин – в зоне регулируемого перехода, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области. – В результате аварии одна пешеход погибла на месте, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Сама автоледи травм не получила.
– Когда я проезжал мимо, еще оба пешехода были живы, – сообщает в сети очевидец смертельной аварии Иван. – Одного переворачивали набок, под ним была лужа крови: видимо, голова. Скорость, похоже, огромная была: далеко отлетели…
Ехал ли кто-то из участников дорожно-транспортного происшествия на «красный» или шел, установят правоохранители.