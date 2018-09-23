2018-09-23T19:40:05+03:00
Происшествия

На Обводном канале «БМВ» сбил шесть машин

Две участницы массовой аварии вылетели на тротуар
Анна ПОСЛЯНОВА
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К счастью, без пострадавших. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»К счастью, без пострадавших. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»
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Авария с размахом заняла набережную Обводного канала. Сегодня, 23 сентября, примерно в половину пятого дня у дома №72, по направлению от Московского проспекта, столкнулись сразу семь автомобилей.

Массовое ДТП у планетария на Обводном канале 23 сентября.

– «БМВ Е38» устроил «карусель», – сообщает в соцсетях свидетель дорожно-транспортного происшествия Иван. – «Фольксваген Поло» и припаркованный «Фольксваген С4» улетели на тротуар.

Иномарка пыталась обогнать соседей. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Иномарка пыталась обогнать соседей. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Очевидцы массовой аварии насчитали семь участников, включая лихой «БМВ», который основательно расквасил себе капот. По их словам, иномарка неудачно пыталась опередить соседей по дорожному движению.

– Обошлось без пострадавших, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Паровозик из авто до сих пор мешает проезду. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Паровозик из авто до сих пор мешает проезду. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

А вот без заторов не обошлось: до сих пор, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», водители проезжают участок Обводного канала, заваленный разбитыми машинами, со скоростью в 25 километров в час.

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