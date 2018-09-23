На Синявинских высотах открыли памятник героическим сынам чеченского народа

23 Сент. 19:48 2018-09-23T19:48:54+03:00

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Новым обелиском пополнился мемориальный комплекс Синявинских высот. Вчера, 22 сентября, на Аллее интернациональной памяти открыли памятник героическим сынам чеченского народа. Работу над ним контролировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

На церемонии присутствовали почетные гости из Чечни, блокадники, представители духовенства и властей региона, поисковики.

На церемонии присутствовали почетные гости из Чечни. Фото: Законодательное собрание Ленинградской области

– Представители чеченского народа участвовали в Великой Отечественной войне на всех направлениях и на всех фронтах, – отметил спикер ЗакСа Ленобласти Сергей Бебенин. – В те суровые времена люди не думали о принадлежности к той или иной нации. В Синявинских болотах, стоя плечом к плечу, русские, украинцы, грузины, казахи, чеченцы, ингуши и представители многих других народов доблестно защищали нашу Родину.

Бебенин подчеркнул, что памятный знак увековечит подвиг тех, кому «мы говорим спасибо за мирное небо над головой».