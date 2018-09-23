Трех приезжих из Алжира избили на Невском проспекте

23 Сент. 20:06 2018-09-23T20:06:08+03:00

Иностранцев доставляли в больницу отдельно, но полиция считает, все три случая связаны

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За одну ночь в больницах культурной столицы оказались три приезжих из Алжира. Всех троих избили.

Первого уроженца Африки доставили в Мариинскую больницу сегодня, 23 сентября, примерно в час ночи. У 23-летнего молодого человека, по данным «Оперативного прикрытия», диагностировали перелом левой руки в локте. Иностранец рассказал, что незнакомцы избили его на углу Невского и улицы Восстания. Еще до осмотра врачом пострадавший ретировался.

Спустя час в Александровскую больницу с интервалом в пятнадцать минут доставили еще двух граждан Алжира, 19 и 37 лет. И у юноши, и у мужчины – одинаковые травмы: закрытая черепно-мозговая, сотрясение мозга и ушиб затылка. Оба заявили, что их избили в хостеле на Невском, 120. И оба от медпомощи отказались.

В полиции подозревают, что все три случая связаны между собой. Идет проверка.