2018-09-23T20:29:42+03:00
Общество

Масоны подали в суд на депутата Милонова

Дело слушается в Петербурге
Анна ПОСЛЯНОВА
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Засудить несдержанного на язык гееборца «вольные каменщики» пытались еще в прошлом годуЗасудить несдержанного на язык гееборца «вольные каменщики» пытались еще в прошлом годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рыжебородный законотворец с кадилом против членов масонской ложи. Необычный судебный процесс намечается в Петербурге: некоммерческое партнерство по развитию масонских традиций «Великая ложа древних и принятых вольных каменщиков» и ее Великий мастер Андрей Богданов подали иск в адрес депутата Госдумы Виталия Милонова.

Причина – хлесткие высказывания депутата о масонах. За 2017 год Виталий Валентинович чего только не наговорил о членах таинственного общества, но основной смысл сводился к тому, что масоны – нанятые мелкими чиновниками люди, которые стоят на одной ступеньке с «содомитами». Ну, по крайней мере, для самого Милонова.

Засудить несдержанного на язык гееборца «вольные каменщики» пытались еще в прошлом году в столице. Но там иск не приняли. Пришлось податься в Петербург, по месту жительства депутата.

Дело о защите чести, достоинства и деловой репутации поступило в Кировский районный суд 16 июля. С собой представитель Ложи, юрист Антон Палюлин, привез не только оскорбительные публикации, но и экспертное заключение филолога. Первое заседание прошло 15 августа, Виталий Валентинович не явился. Следующее слушание назначено на 17 октября.

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