2018-09-24T07:44:46+03:00
Происшествия

В понедельник в Петербурге будет прохладно, пасмурно и с грозами

Рабочая неделя в Северной столице начнется с ухудшения погоды
Петр КИБЕР
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В Петербург пришла осень.В Петербург пришла осень.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Если прошедшие выходные, вопреки обещаниям синоптиков, порадовали петербуржцев солнечной погодой, то понедельник принесет горожанам настоящую осень. 24 сентября в городе Неве будет прохладно и пасмурно.

- Ожидаются кратковременные дожди. Ночью возможны грозы, местами с градом. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Днем температура не поднимется выше 12 градусов тепла, - сообщает петербургский гидрометцентр.

Об усилении ветра накануне предупреждало и региональное управление МЧС. Спасатели традиционно призывают горожан быть осторожными во время нахождения на открытом пространстве. На улицах стоит ходить подальше от домов, с которых порывом ветра может сдуть что-нибудь тяжелое, а также в отдаленности от деревьев и рекламных конструкций, имеющих свойство неожиданно падать.

И похоже, что осенняя погода пришла в Петербург всерьез и надолго. Завтра, 25 сентября, синоптики обещают еще меньше тепла. Столбик термометра не поднимется выше плюс 10, а на улице будет все также дождливо.

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