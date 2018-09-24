Доминик Тим выиграл теннисный турнир St. Petersburg Open 2018

24 Сент. 08:19 2018-09-24T08:19:41+03:00

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Накануне в Петербурге завершился ставший уже традиционным международный теннисный турнир St. Petersburg Open. К сожалению, российские спортсмены не смогли побороться за победу, а триумфатором стал австриец Доминик Тим.

- Мне кажется, что от матча к матчу я повышал уровень своей игры, и сегодня провел свой лучший поединок на турнире, - приводит слова победителя пресс-служба организаторов St. Petersburg Open.

Для австрийского спортсмена завоевание кубка стало первой в карьере победой в закрытых помещениях. Все же игра в зале, на искусственном покрытии, отличается от традиционных травяных газонов. В этом году соревнования проходили на «Сибур-Арене», расположенной по соседству с новым футбольным стадионом «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Что касается самой финальной игры, то она была скоротечной. Всего за час с небольшим, австриец «нокаутировал» своего соперника, сделав несколько брейков в ходе поединка. Общий счет выглядит разгромным – 6/3, 6/1 в пользу Доминика Тима.