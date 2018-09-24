После ДТП на проспекте Просвещения, девушку-пешехода увезли на «скорой»

24 Сент. 08:38 2018-09-24T08:38:21+03:00

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Вечером, 23 сентября, серьезное ДТП произошло на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева. «Жигули» на пешеходном переходе сбили молодую петербурженку. Девушка получила достаточно серьезные травмы. Помощь ей оказывали прибывшие на место медики.

- Девушка переходила на зеленый сигнал светофора, ее погрузили в реанимацию и не уезжают, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели аварии утверждают, что машина протащила пострадавшую на капоте несколько десятков метров, прежде чем смогла остановится. Другие пользователи пишут, что девушка шла со своими подругами и могла быть несколько «навеселе», а также перебегать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В комментариях к посту в соцсетях петербуржцы разделились на два лагеря. Одни защищают пешеходов, которые имеют преимущество перед автомобилями, другие сочувствуют водителю, который, если не виноват, все равно потратит немало времени и нервов на общение с полицией.

Сейчас в причинах ДТП разбираются дознаватели ГИБДД.