2018-09-24T08:38:21+03:00
Происшествия

После ДТП на проспекте Просвещения, девушку-пешехода увезли на «скорой»

Авария произошла в воскресенье вечером на перекрестке с улицей Руднева
Петр КИБЕР
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В Петербурге на перекрестке Просвещения и Руднева сбили девушку. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге на перекрестке Просвещения и Руднева сбили девушку. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером, 23 сентября, серьезное ДТП произошло на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева. «Жигули» на пешеходном переходе сбили молодую петербурженку. Девушка получила достаточно серьезные травмы. Помощь ей оказывали прибывшие на место медики.

- Девушка переходила на зеленый сигнал светофора, ее погрузили в реанимацию и не уезжают, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели аварии утверждают, что машина протащила пострадавшую на капоте несколько десятков метров, прежде чем смогла остановится. Другие пользователи пишут, что девушка шла со своими подругами и могла быть несколько «навеселе», а также перебегать дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В комментариях к посту в соцсетях петербуржцы разделились на два лагеря. Одни защищают пешеходов, которые имеют преимущество перед автомобилями, другие сочувствуют водителю, который, если не виноват, все равно потратит немало времени и нервов на общение с полицией.

Сейчас в причинах ДТП разбираются дознаватели ГИБДД.

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