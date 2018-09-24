2018-09-24T09:00:33+03:00
Общество

Санкт-Петербург занял 198 место в рейтинге самых опасных городов мира

Кроме Северной столицы, в список попали Москва и Новосибирск
Петр КИБЕР
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Санкт-Петербург занял 198 место в рейтинге самых опасных городов мира.Санкт-Петербург занял 198 место в рейтинге самых опасных городов мира.Фото: Александр ГЛУЗ
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В мире ежегодно, ежемесячно и еженедельно составляется огромное количество рейтингов городов и стран, в которых лучше или хуже, дешевле или дороже жить. Но существуют и списки опасности городов, отражающие их криминогенную обстановку. Один из таких ведут аналитики сервиса Numbeo.

Согласно сводному рейтингу за 2018 год, в список из 327 мегаполисов мира, попали три российских города. Новосибирск, Москва и Санкт-Петербург заняли 135, 144 и 198 места соответственно. При этом, чем ниже позиция, тем безопаснее тот или иной населенный пункт.

Так, первое место прочно занимает Сан-Педро-Сула в Гондурасе, который считается криминальной столицей не только этой страны, но и всей Латинской Америки. Здесь сосредоточены основные транспортные пути наркотраффика.

А 327-м, то есть самым безопасным, стал Абу-Даби из Объединенных Арабских Эмиратов. Из ближайших соседних с Россией городов, самым лучшим рейтингом обладает Таллинн. Столица Эстонии занимает 311 место.

Почему в рейтинг не попали другие российские города, среди которых наверняка есть немало как проблемных, так и полностью безопасных, эксперты не поясняют.

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