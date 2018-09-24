На Среднеохтинском проспекте трамвай зацепил автобус и собрал огромную пробку

24 Сент. 10:14 2018-09-24T10:14:39+03:00

Утро понедельника началось для жителей Охты с проблем с общественным транспортом

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Длинную пробку из трамваев собрала утренняя авария в Калининском районе Петербурга. Причиной для затора послужила «встреча» трамвая 7-го маршрута и туристического автобуса.

- На Среднеохтинском проспекте «семерка» задела автобус, все трамваи стоят в сторону Большеохтинского моста, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей аварии, удар был малозаметный. Трамвай едва-едва зацепил автобус, который из-за узости проезжей части выехал на рельсы. Впрочем, устанавливать кто прав, а кто виноват, будут сотрудники ГИБДД, но это слабое утешение для жителей Охты, которым долго пришлось ждать общественного транспорта.

Из-за затора на путях стояли трамваи, а создавшееся в месте ДТП «узкое» место затормозило и прочий общественный транспорт. Пока сервис Яндекс.Пробки показывает, что затруднения на Среднеохтинском проспекте сохраняются.