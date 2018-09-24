2018-09-24T19:41:41+03:00
Общество

Петербург возглавил топ-5 футбольных городов в России

По оценке аналитиков, Северную столицу посетило самое большое число болельщиков
Петр КИБЕР
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Петербург стал самым футбольным городом России.Петербург стал самым футбольным городом России.Фото: Александр ГЛУЗ
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Только накануне двумя центральными матчами 9-го тура блеснула Российская премьер-лига, а уже сегодня, 24 сентября, эксперты назвали пятерку самых популярных городов страны среди футбольных болельщиков.

- Самой посещаемой встречей 8 тура РПЛ стала игра между «Зенитом» и «Локомотивом» в Санкт-Петербурге, стадион посетили 50 193 зрителей, - сообщает агентство «ТурСтат».

Разница с самым непопулярным матчем, а им стала игра между столичным «Динамо» и махачкалинским «Анжи», прошедшая на арене в подмосковных Химках, составила почти 50 тысяч – на стадион пришли всего 6472 человека. При этом средняя посещаемость составила около 22 тысяч.

Кроме Петербурга, в топ-5 вошли: Ростов-на-Дону, Москва, Красноярск и Тула.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. В Питере - снова пять

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Напомним, что накануне в фееричном матче на стадионе «Санкт-Петербург» «Зенит» обыграл столичный «Локомотив» со счетом 5:3. У победителей дважды отличился Олег Шатов, а также Артем Дзюба, Александр Ерохин и Себастьян Дриусси.

Следующая встреча на берегах Невы пройдет уже в рамках Лиги Европы. 4 октября петербуржцы примут пражскую «Славию».

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