2018-09-24T12:16:24+03:00
Происшествия

Три человека погибли в лобовом ДТП на Мурманском шоссе

Смертельная авария произошла ранним утром в понедельник
Петр КИБЕР
Поделиться:
На Мурманском шоссе в лобовом ДТП погибли три человека. Фото: vk.com/spb_todayНа Мурманском шоссе в лобовом ДТП погибли три человека. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла сегодня, 24 сентября, на трассе «Кола», в просторечии называемой Мурманским шоссе. Ранним утром в районе съезда на Синявино лоб в лоб столкнулись две иномарки.

- Около 7 часов утра, на 64-м километре автодороги «Кола» в Кировском районе Ленинградской области, водитель 1937 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Гетц» выехал на встречную полосу, что привело к столкновению, - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В другом автомобиле ехали жители Петербурга – 39-летний мужчина и молодая женщина. От удара все трое погибли на месте. На место ДТП сразу же прибыли медики и спасатели, но, к сожалению, ничем помочь они уже не могли.

Пока неизвестно, по какой причине 81-летний водитель выехал на «встречку», возможно подвели погодные условия – сегодня в Ленинградской области было пасмурно. Во всех обстоятельствах трагедии разберутся дознаватели ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры