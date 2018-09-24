Три человека погибли в лобовом ДТП на Мурманском шоссе
Страшная авария произошла сегодня, 24 сентября, на трассе «Кола», в просторечии называемой Мурманским шоссе. Ранним утром в районе съезда на Синявино лоб в лоб столкнулись две иномарки.
- Около 7 часов утра, на 64-м километре автодороги «Кола» в Кировском районе Ленинградской области, водитель 1937 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Гетц» выехал на встречную полосу, что привело к столкновению, - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В другом автомобиле ехали жители Петербурга – 39-летний мужчина и молодая женщина. От удара все трое погибли на месте. На место ДТП сразу же прибыли медики и спасатели, но, к сожалению, ничем помочь они уже не могли.
Пока неизвестно, по какой причине 81-летний водитель выехал на «встречку», возможно подвели погодные условия – сегодня в Ленинградской области было пасмурно. Во всех обстоятельствах трагедии разберутся дознаватели ГИБДД.