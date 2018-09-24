24 Сент. 13:18 2018-09-24T13:18:15+03:00

В Петербурге главврачу за хищение полумиллиона рублей назначили штраф в 20 тысяч. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начальница одной из районных стоматологий города незаконно выписывала себе премии

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Пушкинский районный суд Петербурга назначил наказание бывшему главврачу Стоматологической поликлиники номер 19 Нине Жидких, которую обвиняли в хищении бюджетных средств.

- Подсудимая, с использованием служебного положения, изъяла и обратила в свою пользу денежные средства из фонда оплаты труда сотрудников, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Другими словами, начальница сама выписывала себе премии и прибавки к зарплате, на что не имела никакого права.

В ходе заседания сама обвиняемая полностью признала вину. Все эпизоды происходили еще в 2012 году, однако до разбирательств дело дошло только сейчас.

Стоит сказать, что общая сумма похищенного за несколько эпизодов, составила 513 тысяч рублей. Тем неожиданнее оказался вердикт суда, который назначил бывшему главврачу всего 20 тысяч рублей штрафа. Не покрыл убыток бюджету и гражданский иск. Требования были удовлетворены лишь частично – на сумму в 103 тысячи рублей.

Таким образом, «чистая прибыль», оставшаяся в кармане экс-медика, составила 390 тысяч рублей.