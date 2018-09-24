2018-09-24T13:18:15+03:00
Происшествия

В Петербурге главврачу за хищение полумиллиона рублей назначили штраф в 20 тысяч

Начальница одной из районных стоматологий города незаконно выписывала себе премии
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments6
В Петербурге главврачу за хищение полумиллиона рублей назначили штраф в 20 тысяч.В Петербурге главврачу за хищение полумиллиона рублей назначили штраф в 20 тысяч.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пушкинский районный суд Петербурга назначил наказание бывшему главврачу Стоматологической поликлиники номер 19 Нине Жидких, которую обвиняли в хищении бюджетных средств.

- Подсудимая, с использованием служебного положения, изъяла и обратила в свою пользу денежные средства из фонда оплаты труда сотрудников, - сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Другими словами, начальница сама выписывала себе премии и прибавки к зарплате, на что не имела никакого права.

В ходе заседания сама обвиняемая полностью признала вину. Все эпизоды происходили еще в 2012 году, однако до разбирательств дело дошло только сейчас.

Стоит сказать, что общая сумма похищенного за несколько эпизодов, составила 513 тысяч рублей. Тем неожиданнее оказался вердикт суда, который назначил бывшему главврачу всего 20 тысяч рублей штрафа. Не покрыл убыток бюджету и гражданский иск. Требования были удовлетворены лишь частично – на сумму в 103 тысячи рублей.

Таким образом, «чистая прибыль», оставшаяся в кармане экс-медика, составила 390 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры