На участке КАД у Вантового моста на три недели перекроют две полосы

24 Сент. 13:51 2018-09-24T13:51:19+03:00

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С приходом осени в Петербурге усложнилась дорожная обстановка. Как это бывает обычно, приехавшие из отпусков горожане сели в свои машины и поехали на работу. Но увы, сезон ремонтных работ на трассах не заканчивается вместе с летом, поэтому пробки становятся еще сильнее. Почти на три недели на КАД закроют две полосы из-за устранения колейности.

- В период с 25 сентября по 10 октября 2018 года на участке от Вантового моста до развязки с Софийской улицей будут перекрыты для движения третья и четвертая полосы, - сообщает пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог УПРДОР «Северо-Запад».

По первой и второй полосам, как это обычно делается в местах ремонта, будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Для того, чтобы водители ориентировались в дорожной обстановке, на световых табло кольцевой трассы будут выводить информацию о ремонте, а самим автомобилистам, чтобы лишний раз не попадать в пробки, советуют объезжать проблемный участок.