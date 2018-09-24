2018-09-24T14:40:17+03:00
Происшествия

На перекрестке проспектов Художников и Луначарского в горящей «Газели» взорвался газовый баллон

Пожар произошел прямо на проезжей части, из-за ЧП встало движение трамваев [видео]
Петр КИБЕР
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На перекрестке проспектов Художников и Луначарского в горящей «Газели» взорвался газовый баллон. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке проспектов Художников и Луначарского в горящей «Газели» взорвался газовый баллон. Фото: vk.com/spb_today
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Сегодня днем в Выборгском районе Петербурга прямо посреди дороги горела «Газель». Развозной грузовичок вспыхнул у перекрестка проспектов Художников и Луначарского. Шофер выпрыгнул из машины, его примеру последовал и водитель остановившейся сзади иномарки.

- Из под него на светофоре просто огонь начал полыхать. Водитель «Газели» выбежал и закричал, что он на газу. Я выпрыгнул из своей машины в туже секунду, - написал хозяин «Хонды» в комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На окраине Петербурга загорелся фургон с газовым баллоном.

Предусмотрительные очевидцы инцидента, также предпочли спрятаться за ларьками и другими строениями. И не зря, потому как через некоторое время под «Газелью» произошел громкий хлопок. Это мог взорваться баллон с газом, на котором ездила машина, отчего пламя разгорелось еще сильнее.

Черный дым, поднимавшийся от огня, был виден и из других районов города, а когда на место прибыли пожарные, то им оставалось потушить лишь обгоревший корпус «Газели». Машина-рефрежиратор, которые обычно возят мороженое, на сей раз не доехала с товаром до магазина.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В причинах инцидента будут разбираться дознаватели.

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