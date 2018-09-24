2018-09-24T16:41:33+03:00
Общество

В Петербурге бар, где проходят баттлы Versus, объявил о закрытии

Причины этого решения пока не называют
Роман ЛЯЛИН
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Бар объявил о своем закрытии Фото: bar1703Бар объявил о своем закрытии Фото: bar1703
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В Санкт-Петербурге любителей рэп-баттлов ошарашило закрытие бара 1703. Именно там проходили все встречи музыкантов Versus, которые стали популярны по всей России. В самом заведении свое решение пока не объясняют.

- Друзья, это последний викенд, который вы можете провести в старой-доброй 17-ке, - сообщали ранее в заведении. - С понедельника мы закрыты. Последний шанс выпить на этих диванчиках, посидеть за любимой стоечкой, прочитать наконец стихотворение, написанное на нашей стене.

К слову, клиенты бара предположили, что закрытие связано с ремонтом. Но владельцы заведения предпочитают сохранять интригу.

- Мы не даем комментариев по этому поводу, - сообщили "КП-Петербург" в баре.

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