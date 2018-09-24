2018-09-24T16:57:57+03:00
Происшествия

СК проводит проверку по факту поджога рюкзака школьника в Санкт-Петербурге

ЧП произошло 21 сентября
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
В Петербурге ищут старшеклассников, которые подожгли рюкзак на 5-класснике.В Петербурге ищут старшеклассников, которые подожгли рюкзак на 5-класснике.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Петербурге началась проверка по инциденту, который произошел 21 сентября 2018 года на улице Планерной. Как уже писала "КП", 11-летний мальчик возвращался домой из школы №246, когда ему навстречу вышел старшеклассник из соседнего учебного заведения №635. Что произошло между подростками, предстоит выяснить следователям. Но только по счастливой случайности эта история не закончилась трагедией.

- Неустановленный школьник поджег рюкзак, принадлежащий ученику 5 класса, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Очевидцы рассказывают, что 11-летнего мальчишку тот парень облил горючим и пытался поджечь с помощью зажигалки. Вспыхнул рюкзак, 5-классник успел его сбросить с плеч и не пострадал. Также сообщается, что компания этого старшеклассника издевалась над мальчуганом и раньше. Так, 9 сентября они ударили его электрошокером. Тогда в деле разбирался участковый.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красном Селе управляющая компания заплатила 96 миллионов за выдуманные работы
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры