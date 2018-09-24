СК проводит проверку по факту поджога рюкзака школьника в Санкт-Петербурге

24 Сент. 16:55 2018-09-24T16:57:57+03:00

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В Петербурге началась проверка по инциденту, который произошел 21 сентября 2018 года на улице Планерной. Как уже писала "КП", 11-летний мальчик возвращался домой из школы №246, когда ему навстречу вышел старшеклассник из соседнего учебного заведения №635. Что произошло между подростками, предстоит выяснить следователям. Но только по счастливой случайности эта история не закончилась трагедией.

- Неустановленный школьник поджег рюкзак, принадлежащий ученику 5 класса, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - По данному факту проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства происшедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Очевидцы рассказывают, что 11-летнего мальчишку тот парень облил горючим и пытался поджечь с помощью зажигалки. Вспыхнул рюкзак, 5-классник успел его сбросить с плеч и не пострадал. Также сообщается, что компания этого старшеклассника издевалась над мальчуганом и раньше. Так, 9 сентября они ударили его электрошокером. Тогда в деле разбирался участковый.