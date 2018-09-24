2018-09-24T17:15:43+03:00
Экономика

Строительство судебного квартала в Петербурге сорвано

В ближайшее время в город на Неве не переедет Верховный суд
Алла МЕХОНЦЕВА
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Сроки строительства судебного квартала в Петербурге сорваныСроки строительства судебного квартала в Петербурге сорваныФото: Андрей КОПАЛОВ
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Сроки строительства судебного квартала в Петербурге сорваны. Деньги, которые были выделены из бюджета на строительство, вовремя не освоили. Факт срыва сроков масштабного строительства судебного квартала в Санкт-Петербурге с резиденцией Верховного суда и Дворцом танцев Бориса Эйфмана признало Управление делами президента.

По плану, выделенные из бюджета 22 млрд рублей, перебросят на 2021 год, когда Верховный суд уже переедет в город на Неве, добавляют в «Коммерсанте».

Кстати, Управление делами президента и ФГБУ "Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в СЗФО" и ФГУП "Ремонтно-строительное управление" заключили новое соглашение, согласно которому в 2018 году финансирование проекта сократится на 11,5 миллиарда рублей.

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